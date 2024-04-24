Здания-«стекляшки»: на ул. Невского открыли два новых корпуса БФУ (фото, видео)

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На территории главного корпуса Балтийского федерального университета на ул. Невского в Калининграде завершилось строительство двух корпусов. Речь идет о зданиях, возведенных на территории перед административным корпусом и зданием Института высоких технологий. Их открыли накануне Международного Кантовского конгресса, который проходит в БФУ с 22 по 24 апреля.

«В апреле 2024 года на территории кампуса строители возвели первые здания — корпус № 1 с общей аудиторией и библиотекой, а также корпус № 2 с экскурсионным бюро и многофункциональным центром. Оба здания имеют витражное остекление, которое усиливает естественное освещение и придает современный визуальный облик», — сообщает телеграм-канал публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» со ссылкой на руководителя Дирекции по строительству уникальных объектов «Единого заказчика» Наталью Зарубину.

В одном из зданий размещен макет будущего кампуса БФУ им. И. Канта, строительство которого в настоящее время продолжается за главным корпусом. Завершить объект планируется в 2025 году,

Фото, видео: «Новый Калининград»


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