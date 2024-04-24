Здания-«стекляшки»: на ул. Невского открыли два новых корпуса БФУ (фото, видео)

На территории главного корпуса Балтийского федерального университета на ул. Невского в Калининграде завершилось строительство двух корпусов. Речь идет о зданиях, возведенных на территории перед административным корпусом и зданием Института высоких технологий. Их открыли накануне Международного Кантовского конгресса, который проходит в БФУ с 22 по 24 апреля.
В одном из зданий размещен макет будущего кампуса БФУ им. И. Канта, строительство которого в настоящее время продолжается за главным корпусом. Завершить объект планируется в 2025 году,
Фото, видео: «Новый Калининград»