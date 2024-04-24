Власти Калининграда предупредили о перекрытиях в центре из-за репетиций парада

В Калининграде 2, 3, 6, 8 и 9 мая будут перекрывать движение на центральных улицах в связи с репетициями парада и его проведением, общественный транспорт направят в объезд. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.



В мэрии проинформировали, что 2 и 3 мая перекрытия запланированы с 19:00 до 24:00, 6 и 8 мая — с 7:00 до 13:00, 9 мая — с 7:00 до 13:00. На это время закрывается движение для всех видов транспорта:

— по Ленинскому проспекту от ул. Шевченко до ул. Черняховского;

— площади Победы;

— ул. Черняховского от ул. Горького до Ленинского проспекта;

— Советскому проспекту от ул. Кирова до проспекта Мира;

— проспекту Мира от Советского проспекта до ул. Колоскова;

— ул. Театральной на всем протяжении;

— Гвардейскому проспекту от ул. Румянцева до площади Победы;

— ул. Гаражной от ул. Юношеской до площади Победы;

— ул. Баранова от площади Победы до ул. Горького;

— ул. Брамса на участке от проспекта Мира до ул. Чайковского.

На это время изменят маршруты общественного транспорта:

— автобусы, следующие с Ленинского проспекта на ул. Черняховского и ул. Невского, поедут по Ленинскому проспекту, улицам Шевченко, Пролетарской, Черняховского и далее согласно существующим схемам движения. В обратном направлении — по тому же маршруту;

— автобусы, следующие с Ленинского проспекта на проспект Мира, пустят по Ленинскому, Московскому проспектам, улицам Румянцева, Донского, Свободной, проспекту Мира и далее в соответствии с действующими схемами. В обратном направлении транспорт пойдет в объезд по проспекту Мира, улицам Колоскова, Румянцева, Московскому, и Ленинскому проспектам;

— автобусы, следующие с проспекта Мира на ул. Черняховского, направят по проспекту Мира, улицам Леонова, К. Маркса, Кирова, Советскому проспекту, улицам Озерова, Горького, Черняховского и далее согласно существующим схемам. В обратном направлении — по улицам Черняховского, Горького, Сибирякова, Нарвской, Советскому проспекту, Кирова, К. Маркса, Комсомольской и проспекту Мира;

— автобусы, следующие с ул. Нарвской на Ленинский проспект, проследуют по Советскому проспекту, улицам Кирова, К. Маркса, Комсомольской, проспекту Мира, Колоскова, Румянцева, Московскому, Ленинскому проспектам и далее по обычным маршрутам. В обратном направлении — по Ленинскому, Московскому проспектам, улицам Румянцева, Донского, Свободной, проспекту Мира, Леонова, К. Маркса, Кирова, Советскому проспекту и ул. Нарвской.

— автобусы, следующие с ул. Нарвской на ул. Черняховского, направят по улицам Нарвской, Сибирякова, Горького, Черняховского и далее согласно существующим схемам движения в обоих направлениях.

Трамвайные маршруты в период действия ограничений будут отменены. Троллейбусы № 1 проследуют по по Ленинскому проспекту с разворотом в районе пересечения с Московским проспектом, № 2 — по Московскому проспекту до ул. Галицкого с разворотом на кольцевой развязке.

Кроме того, 9 мая с 20:00 до 23:00 будет перекрыто движение по ул. Румянцева от ул. Галицкого до ул. Донского и по Гвардейскому проспекту от ул. Румянцева до ул. Театральной. На это время изменятся следующие маршруты:

— № 4 — транспорт проследует по Советскому проспекту, площади Победы, Ленинскому, Московскому проспектам и ул. Буткова. В обратном направлении — по Московскому проспекту с разворотом в районе ул. Октябрьской, Ленинскому проспекту, площади Победы и Советскому проспекту;

— № 33 — автобусы направят по Ленинскому, Московскому проспектам и далее согласно существующей схеме. В обратном направлении — по тому же маршруту;

— №№ 72, 75 и троллейбусный маршрут № 2 — транспорт проследует по ул. Театральной, Ленинскому, Московскому проспектам и далее согласно существующим схемам движения. Обратно — по тому же маршруту. Троллейбусы № 2 направят по Московскому, Ленинскому проспектам и ул. Театральной.

В период действия ограничений автомобилистам рекомендуют в целях безопасности убрать машины с территории проведения праздничных мероприятий, а также со стоянок в районе областного драмтеатра на ул. Грекова, в районе дома № 4 на площади Победы и у торгового центра «Пассаж» по ул. Гаражной.