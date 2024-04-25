Погода в Калининграде 25 апреля

В четверг, 25 апреля, в Калининградской области ожидается прохладная облачная погода. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём — +10°С, ночью столбик термометра опустится до +3°С. Ожидается слабый ветер с порывами до 8 м/с. Днём возможен дождь. Атмосферное давление в пределах нормы — 753 мм рт.ст. Относительная влажность 67%.



Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более низкие дневные значения температур в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске. Воздух на побережье не прогреется выше +7°С. Ночью в этих муниципалитетах, напротив, теплее, чем в остальной части региона — до +5°С. Осадки в виде небольшого и умеренного дождя ожидаются по всей области.

По данным прогноза «Нового Калининграда», утром в четверг в столице региона будет пасмурная, дождливая погода. К обеду её сменит небольшая облачность, вечер обещает быть ясным. Максимальная температура воздуха днём — +9°С, ночью — +4°С.

Как сообщает паблик «Погода и метеоявления в Калининградской области», в ночные и утренние часы в регионе вероятен туман, вечером нельзя исключать локальные кратковременные заряды дождя на юго-западе региона. Ветер в течение суток будет дуть преимущественно с северо-запада.