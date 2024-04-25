На границе с Литвой изъяли полтонны санкционной продукции

Сотрудники таможенного поста МАПП Чернышевское обнаружили в грузовике, прибывшем из Литовской республики, 553 кг санкционных товаров. Об этом сообщила пресс-служба Калининградской областной таможни.



«Согласно представленным документам, в машине, следовавшей транзитом из Одинцово, находились продукты, являющиеся товарами ЕАЭС», — говорится в сообщении. Таможенники обнаружили 58 коробок со свежими томатами, произведёнными в Нидерландах, а также 60 коробок со свежим перцем из Испании.

На основании решения о запрете ввоза овощи изъяли. Они подлежат уничтожению. В отношении фирмы-перевозчика рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности, сообщили в пресс-службе таможни.