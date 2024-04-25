Власти заинтересовались негорящим Вечным огнем в Романово

Власти региона заинтересовались, почему Вечный огонь, оборудованный на мемориале в поселке Романово Зеленоградского района, имеет горелку, но никогда не горит.



«Было у меня обращение по поводу Зеленоградского района. Романово или какой-то поселок, не помню сейчас, где нет Вечного огня, а труба, дескать, идет в двадцати метрах. Я так понимаю, что там просто в принципе нет ни одного свободного куба, и они поэтому в технических условиях отказывают», — сообщил губернатор Антон Алиханов во время оперативного совещания в региональном правительстве в четверг, 25 апреля.

Далее Алиханов обратился к министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области Сергею Черномазу: «Сергей Валерьевич, неужели это нельзя сделать? Понятно, что газовые баллоны ставить — это просто небезопасно. Это реально, но небезопасно — не дай бог что-нибудь случится. Проработайте этот вопрос. Либо людям надо как-то объяснить. Люди приходят, детей приводят учителя на мемориал. Вечный огонь, вроде, должен гореть, а его там нету. Горелка предусмотрена, но объяснять детям, почему она не горит... Либо реконструируйте и уберите, если это совсем невозможно, либо „Калининградгазификацию“ надо попросить, чтобы они нам помогли с этим, с техническими условиями. Что там, эта горелка будет потреблять больше, чем дом или два?»

Руководитель Службы охраны объектов культурного наследия Калининградской области Евгений Маслов по этому вопросу сообщил, что если объект будет включен в федеральный реестр, то обслуживание Вечного огня в Романово будет бесплатным.

«Дело здесь не в этом, а в отсутствии лимитов, это Черномаза вахта», — добавил Алиханов.

По информации портала Prussia39, в братской могиле поселка Романово захоронено более тысячи советских воинов. Памятник на нем установлен в 1950 году, а мемориальный комплекс открыт в 1974 году. В центре площадки на постаменте установлен бюст Героя Советского Союза капитана Петра Романова, а у его подножия — чаша Вечного огня.