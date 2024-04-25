Бывший военный городок на ул. Суворова передают Корпорации развития

Бывший военный городок на ул. Суворова передают Корпорации развития
Участок бывшего военного городка. На территории создают креативный кластер.
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Бывший военный городок на улице Суворова в Калининграде решили передать Корпорации развития региона. Изменения в план приватизации госимущества одобрили на заседании областного правительства в четверг, 25 апреля. Их вынесут на рассмотрение регионального Заксобрания.

В уставный капитал акционерного общества вносят 20 строений общей площадью 16 тысяч квадратных метров и два земельных участка площадью порядка 4 гектара, сообщила глава областного агентства по имуществу Наталья Кузнецова. Она пояснила, что решение принято в целях создания в регионе единой концепции развития творческих креативных индустрий, которым корпорация будет заниматься совместно с фондом «Креспектива».

«Создание единого кластера производств креативных индустрий от производства кинофильмов, компьютерных и онлайн-игр до пошива авторской одежды и производства сувениров позволит создать новые рабочие места, обеспечит поддержку малого бизнеса и самозанятых граждан», — пояснила Кузнецова.

На территории бывшего военного городка на улице Суворова уже ведется создание креативного кластера. В феврале в фонде «Креспектива» сообщали, что его готовность оценивается в 25%. Сроки запуска проекта в организации не уточнили. Имущественный комплекс был передан «Креспективе» в безвозмездное пользование. В 2022 году фонд планировал потратить 165,7 млн рублей на ремонт четырех зданий довоенной постройки общей площадью 4 тысячи квадратных метров.

Чиновники заявляли, что на месте бывшего военного городка появится «прекрасная прогулочная зона, с творческими мастерскими, общепитом, кинозалом и выставочными пространствами».

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