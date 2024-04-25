Три годовых бюджета на мемориалы: названа цена ремонта на братской могиле в Корнево

На братскую могилу в Корнево власти планируют потратить три годовых бюджета, предусмотренных на все мемориалы Калининградской области. Об этом в четверг, 25 апреля, во время оперативного совещания в региональном правительстве заявил руководитель Службы госохраны объектов культурного наследия Евгений Маслов.



По словам Маслова, работа с властями муниципалитета по подготовке всех необходимых для ремонта документов проводилась в течение двух лет. В итоге, появилась смета на 46 млн рублей. При этом, как добавил Маслов, по федеральной целевой программе регион в этом году получил всего 17,5 млн рублей. Работу по ремонту власти рассчитывают начать в текущем году.

Во время того же совещания губернатор Калининградской области Антон Алиханов отметил, что мемориал сейчас действительно в удручающем состоянии.

«Мы с Максимом Юрьевичем Азовым договорились в Корнево, где у вас большой мемориал в совсем плохом состоянии, — заявил Алиханов. — Понятно, в советские годы его делали без соответствующих оснований, и там требуется очень большая работа, чтобы это все не развалилось. Оно очень крупное, и я понимаю, что проектно-сметная документация есть. Давайте, может, зацепимся и в этом году частью денег, чтоб мы к 80-летию закончили эти работы либо активно их вели, чтобы это выглядело по-другому».

Евгений Маслов отметил, что Цинтен (довоенное название поселка Корнево) ранее был городом по населению равным Багратионовску, и в нем проживало около восьми тысяч человек.

«А наших бойцов при его штурме погибло 7700, то есть практически равное количество числу местных жителей», — заметил Маслов.