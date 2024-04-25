Сотрудник калининградского ГИБДД обвиняется во взятке, его дело рассмотрит суд

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В Калининграде сотрудник ГИБДД обвиняется в получении взятки, его будут судить по уголовной статье. Об этом сообщает Калининградский облсуд в своём телеграм-канале.

Согласно следствию, 26 октября 2023 года на площади Калинина сотрудник дорожно-постоятельной службы отпустил водителя автомобиля, числящегося в розыске из-за оставления места ДТП. За это спустя три дня он получил 20 тыс. рублей. Следователи квалифицировали его действия по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконное бездействие в пользу взяткодателя). На данный момент решается вопрос о назначении уголовного дела к слушанию.

Недавно за взяточничество осудили экс-инспектора ДПС в Зеленоградском районе. Он помог ей уйти от ответственности за вождение в нетрезвом виде за 30 тыс. рублей, а на медосвидетельствование позвал её подругу.

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