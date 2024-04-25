Алиханов посоветовал строить на косе переходы через дюны как в Зеленоградске

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов посоветовал строить на Куршской косе деревянные переходы через дюны наподобие тех, что сделали в Зеленоградске. Об этом он заявил во время оперативного совещания регионального правительства 25 апреля.

«С местами выдува на Куршской косе надо что-то делать. <...> Люди ходят, осыпается дюна, потом это становится местом выдува, и дальше ты ничем не остановишь, если не ликвидируешь вот эти переходы. В Зеленоградске [глава администрации Сергей] Кошевой сделал нормальные переходы, чтобы люди не по песку ходили, а по настилу на соответствующем дереве», — привел пример глава региона.

По его мнению, аналогичные переходы к морю через дюны необходимо построить и на Куршской косе. «Надо просто делать такие же переходы, как и в Зелике. Я попрошу Кошевого коллегам помочь, рассказать, объяснить, где чего покупаете, чтобы они тоже постепенно, может быть, менее масштабно, чем вы это делаете, тоже этой работой занимались», — сказал Антон Алиханов.

Ранее на Куршской косе объявили «месячник тишины» для того, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду (особенно в мае-июне). «Необходимо соблюдать тишину, не кричать, не включать громкую музыку, чтобы не спугнуть сидящих на гнёздах пернатых. Побеспокоенная птица может надолго покинуть гнездо или вовсе его оставить, тогда яйца или птенцы погибнут, — пояснили в нацпарке. — На водоёмах нашей области запрещается любительское и спортивное рыболовство, а также передвижение лодок и катеров под мотором в прибрежной зоне Куршского залива».