В регионе прогнозируют дневные температуры «значительно выше нормы»

К первым майским выходным в Калининградской области ожидается существенное потепление. Воздух прогреется «значительно выше нормы». Такой прогноз дают эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области».



Ожидается «стабильное повышение дневных температур выше отметки в +20°С (до +23...+25°С) начиная с воскресенья и вплоть до второй половины следующей недели (2-3 мая)».

«Благодаря складывающейся синоптической обстановке мы будем находиться во влиянии теплых воздушных масс, а общий температурный фон окажется значительно выше нормы», — говорится в сообщении.