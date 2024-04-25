Бастрыкин поручил доложить о проверке по избиению школьника в Советске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации об избиении школьника в Советске. Об этом заявили в информационном центре СК России.

«В СМИ сообщается, что в марте текущего года на территории образовательного учреждения в городе Советске Калининградской области несовершеннолетние избили 11-летнего школьника, а также совершили в отношении него иные противоправные действия. В СУ СК России по Калининградской области начата процессуальная проверка», — говорится в публикации.

Как отметили в СК РФ, ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.