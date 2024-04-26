Погода в Калининграде 26 апреля

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В пятницу, 26 апреля, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём — +13°С, ночью столбик термометра опустится до +2°С. Ожидается слабый ветер с порывами до 8 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы — 757 мм рт.ст. Относительная влажность 77%.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более низкие дневные значения температур в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске. Воздух на побережье не прогреется выше +11°С. Ночью в этих муниципалитетах традиционно теплее, чем в остальной части региона, — до +5°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в пятницу в столице региона ожидается малооблачная погода. Днём возможен небольшой дождь.Максимальная температура воздуха в дневные часы — +12,4°С, ночью — +7,8°С.

Как сообщают в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», «в пятницу температурный фон уже будет в рамках климатической нормы (однако ночь все ещё окажется холодной), а в субботу и воскресенье впервые с 14 апреля температура окажется выше средних многолетних значений! На периферии антициклона ожидаются прояснения, отсутствие усилений ветра, при этом за счёт конвекции будут не исключены локальные осадки».

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