В Зеленоградске запустили систему с подземными мусорными контейнерами (видео)

В Зеленоградске полноценно заработала система подземных мусорных контейнеров, установленных на ул. Ткаченко и Московской в рамках проекта благоустройства «Янтарное ожерелье».

«Над землей расположен приемник, а сам мусор хранится под землей — в стандартных пластиковых контейнерах на платформе с гидравлическим подъёмным механизмом», — рассказали в администрации. Контейнеры опорожняют рано утром подрядчики, которые занимаются вывозом мусора.