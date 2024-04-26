В Зеленоградске запустили систему с подземными мусорными контейнерами (видео)

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В Зеленоградске полноценно заработала система подземных мусорных контейнеров, установленных на ул. Ткаченко и Московской в рамках проекта благоустройства «Янтарное ожерелье».

«Над землей расположен приемник, а сам мусор хранится под землей — в стандартных пластиковых контейнерах на платформе с гидравлическим подъёмным механизмом», — рассказали в администрации. Контейнеры опорожняют рано утром подрядчики, которые занимаются вывозом мусора.

Оборудование прибыло в Зеленоградск в октябре 2023 года. Проект «Янтарное ожерелье» был разработан в 2021 году и занял призовое место в общероссийском конкурсе по благоустройству малых городов. В настоящее время основные работы в рамках проекта в Зеленоградске завершены.

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