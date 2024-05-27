Велодорожки, мозаика, парк: в Зеленоградске презентовали «Янтарное ожерелье» (видео)

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Власти Зеленоградска презентовали итоги реализации проекта «Янтарное ожерелье», победившего в 2021 году во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах. Видеоролик, рассказывающий о проекте, опубликован на странице «ВКонтакте» Зеленоградского округа.

В рамках проекта в Зеленоградске провели благоустройство территорий центральных улиц — Ткаченко, Московской, прилегающих к ним, а также площади «Роза ветров». Работы начались в 2022 году и завершились в мае 2024 года. 

«Велосипедная полоса и тротуары — цепочка, на которую, как бусины ожерелья, нанизаны объекты среды, малые архитектурные формы и небольшие общественные пространства, — отмечают власти. — Мозаика в небольшом сквере на ул. Ткаченко, изображающая побережье Зеленоградска, поведает о достопримечательностях города, а заодно предложит детям карту для игр. Сам же сквер даст возможность отдохнуть людям, которые прогуливаются по уютным улочкам курорта. <...> Секреты зеленоградских улиц можно узнать при помощи QR-кодов, размещенных на специальных столбиках. Также мы разработали специальную программу, где собрали самые интересные факты о былых временах. Еще одна бусина на нашем ожерелье — Семейный парк, который ждет детей и их родителей со всей округи».

В рамках проекта на указанных территория создана безбарьерная среда — тротуары и пешеходные переходы обустроены в одном уровне.

Ранее власти Зеленоградска показали работу подземных контейнеров для мусора, которые также были установлены в рамках реализации «Янтарного ожерелья».

Общая площадь благоустройства — 3,38 га. Реализация проекта оценивалась ранее в 230 млн рублей: 45 млн — федеральный грант, 55 млн — региональный бюджет, 30 млн — муниципальное софинансирование, ещё 100 млн рублей — внебюджетные источники.

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