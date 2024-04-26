В Янтарном благоустраивают ещё одну зону отдыха (фото)

В Янтарном благоустраивают зону отдыха на Парковой площади. Там появятся четырёхуровневые лавочки. Информация об этом появилась на странице муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».



«Парковая площадь пользуется популярностью среди жителей и гостей нашего муниципалитета. Также здесь проводим различные культурные и спортивные мероприятия для взрослых и детей. Учитывая тот факт, что основной поток туристов проходит через Парковую площадь, новые лавочки, которые появятся здесь, сделают эту зону отдыха ещё комфортнее», — прокомментировал глава администрации Янтарного городского округа Артур Крупин. Работы планируют завершить в течение двух недель.

Янтарный стал одним из лидеров по росту цен на краткосрочную аренду квартир на майские праздники в России. Стоимость услуги достигла 5,1 тыс. рублей в сутки.