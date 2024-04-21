Янтарный стал российским лидером по росту цен на аренду квартир на «майские»

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Число запросов на краткосрочную аренду квартир на «майские» праздники в прибрежном поселке Янтарном в Калининградской области за год увеличилось на 24%. Об этом со ссылкой на данные ЦИАН сообщает «Коммерсант».

Стоимость краткосрочной аренды квартир в Янтарном на предстоящие праздники достигла 5,1 тыс. рублей в сутки. Произошедший рост оказался одним из наиболее высоких в стране. В Казани стоимость краткосрочной аренды квартиры на майские праздники выросла на 19% год к году, до 4 тыс. руб. за сутки, в Нижнем Новгороде — на 18%, до 3,8 тыс. руб., в Екатеринбурге — на 20%, до 3,2 тыс. руб. Аренда квартир в Карачаево-Черкесии увеличилась за год на 20%, до 5 тыс. руб., в Кисловодске — на 23%, до 4,1 тыс. руб., в Петрозаводске — на 29%. В Москве и Санкт-Петербурге цены выросли на 18% и 14%, до 4,8 тыс. и 4,2 тыс. руб. соответственно, уточнили аналитики. Минимальный рост зафиксирован на побережье Крыма (2%).

Отмечается, что отдых на побережье Калининградской области набирает популярность с 2021 года. Издание сообщает о росте интереса ко внутрироссийским путешествиям в целом. «Из-за высокого спроса на майские праздники уже сейчас раскуплено большинство билетов на популярные направления и заняты самые привлекательные гостиницы по направлениям недалеко от Москвы», — отмечает «Коммерсант» со ссылкой на сервис «Твил.ру».

С 29 апреля по 9 мая прошлого года Калининградскую область посетили 64 тысячи человек. В 2022 году в майские праздники регион принял 57 тысяч туристов (на 12,5% меньше).

Самое читаемое:

Все новости за день


Обсудить в ВКонтакте

Публикации

При чём здесь строганина? Интервью с шеф-поваром Алексеем Потаповым о нюансах балтийской кухни При чём здесь строганина? Интервью с шеф-поваром Алексеем Потаповым о нюансах балтийской кухни
Свежие вкусы, новый подход: «Ростерхит» открывает весенний сезон Свежие вкусы, новый подход: «Ростерхит» открывает весенний сезон
Лучшего бармена Калининграда определили на конкурсе «Янтарный Шейкер-2022» Лучшего бармена Калининграда определили на конкурсе «Янтарный Шейкер-2022»
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter