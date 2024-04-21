Янтарный стал российским лидером по росту цен на аренду квартир на «майские»

Число запросов на краткосрочную аренду квартир на «майские» праздники в прибрежном поселке Янтарном в Калининградской области за год увеличилось на 24%. Об этом со ссылкой на данные ЦИАН сообщает «Коммерсант».



Стоимость краткосрочной аренды квартир в Янтарном на предстоящие праздники достигла 5,1 тыс. рублей в сутки. Произошедший рост оказался одним из наиболее высоких в стране. В Казани стоимость краткосрочной аренды квартиры на майские праздники выросла на 19% год к году, до 4 тыс. руб. за сутки, в Нижнем Новгороде — на 18%, до 3,8 тыс. руб., в Екатеринбурге — на 20%, до 3,2 тыс. руб. Аренда квартир в Карачаево-Черкесии увеличилась за год на 20%, до 5 тыс. руб., в Кисловодске — на 23%, до 4,1 тыс. руб., в Петрозаводске — на 29%. В Москве и Санкт-Петербурге цены выросли на 18% и 14%, до 4,8 тыс. и 4,2 тыс. руб. соответственно, уточнили аналитики. Минимальный рост зафиксирован на побережье Крыма (2%).

Отмечается, что отдых на побережье Калининградской области набирает популярность с 2021 года. Издание сообщает о росте интереса ко внутрироссийским путешествиям в целом. «Из-за высокого спроса на майские праздники уже сейчас раскуплено большинство билетов на популярные направления и заняты самые привлекательные гостиницы по направлениям недалеко от Москвы», — отмечает «Коммерсант» со ссылкой на сервис «Твил.ру».