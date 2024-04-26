В МВД предупредили о новой схеме мошенников в преддверии 9 Мая

Полиция предупреждает о новой схеме мошенничества в преддверии Дня Победы. Злоумышленники пытаются похитить деньги с карт через ресурсы, на которых ветераны якобы могут получить единовременные выплаты в размере от 50 до 300 тысяч рублей. Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель ведомства Ирина Волк.



«Решение требуют принять очень быстро, чтобы не дать опомниться — на сайтах указана финальная дата, до наступления которой якобы можно получить денежные средства. Необходимым условием является оплата „комиссии“ и введение данных банковской карты», — отметила Волк.

В полиции призывают сообщать пожилым родственникам о мошенниках. В ведомстве также советуют обезопасить их от звонков и визитов злоумышленников.