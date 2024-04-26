Власти Калининграда планируют обустроить мангальную зону в районе Голубых озёр

Власти Калининграда ищут подрядчика для обустройства мангальной зоны в районе Голубых озёр. Начальная цена контракта — чуть менее 225 тыс. рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.



Заявки на участие в торгах принимаются до 6 мая. Итоги аукциона планируют подвести 8 мая.

Подрядчику предстоит забетонировать площадку площадью 58 кв. метров рядом с официальным пляжем. На работы отводится месяц. «Потом мы отдельно ещё установим на ней несколько столиков, скамеек, ну и самих мангалов. Надеемся, что эксперимент окажется удачным и городское имущество будет ещё много лет радовать любителей красиво и вкусно отдохнуть», — сообщили в Telegram-канале горадминистрации.

Там также напомнили о временном запрете использования открытого огня, в том числе в мангалах, на всей территории Калининграда.