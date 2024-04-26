Власти Калининграда планируют обустроить мангальную зону в районе Голубых озёр

Власти Калининграда планируют обустроить мангальную зону в районе Голубых озёр
Фото: Telegram-канал администрации Калининграда
Все новости по теме: Городской облик

Власти Калининграда ищут подрядчика для обустройства мангальной зоны в районе Голубых озёр. Начальная цена контракта — чуть менее 225 тыс. рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Заявки на участие в торгах принимаются до 6 мая. Итоги аукциона планируют подвести 8 мая.

Подрядчику предстоит забетонировать площадку площадью 58 кв. метров рядом с официальным пляжем. На работы отводится месяц. «Потом мы отдельно ещё установим на ней несколько столиков, скамеек, ну и самих мангалов. Надеемся, что эксперимент окажется удачным и городское имущество будет ещё много лет радовать любителей красиво и вкусно отдохнуть», — сообщили в Telegram-канале горадминистрации.

Там также напомнили о временном запрете использования открытого огня, в том числе в мангалах, на всей территории Калининграда.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter