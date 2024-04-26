МЧС: жарить шашлыки в Калининградской области категорически запрещено

МЧС: жарить шашлыки в Калининградской области категорически запрещено
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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МЧС РФ по Калининградской области накануне длинных выходных предупреждает жителей региона о запрете на разведение костров. Как сообщает пресс-служба ведомства, на территории области до 31 мая действует особый противопожарный режим.

«Розжиг костров категорически запрещен! Это же касается и приготовления шашлыков. Даже на собственном приусадебном участке и в мангале. Нарушение карается штрафом в размере до 60 тысяч руб. для физических лиц и до 800 тысяч руб. для юридических лиц», — сообщили в пресс-службе МЧС.

Особый противопожарный режим на территории Калининградской области был введен 18 марта. Соответствующий приказ областного министерства строительства и ЖКХ был опубликован на портале правовых актов.

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