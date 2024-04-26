Инвестор приступил к реконструкции «Дома пожарных» на Литовском валу

Инвестор приступил к реконструкции «Дома пожарных» на Литовском валу
Иллюстрация — презентация проекта на градсовете
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Инвестор реконструкции Дома пожарных на Литовском валу в Калининграде разработал концепцию современного использования здания и его внутреннего двора, разработал проект и приступил к работам по реконструкции, сообщила в пятницу Корпорация развития области в своем телеграм-канале. В Корпорации также уточнили, что проект реконструкции здания остался прежним.

Как отмечается в телеграм-канале проекта, к настоящему времени уже завершены демонтажные и подготовительные работы, ведутся работы по заливке плит перекрытия.

В октябре 2023 года глава Корпорации развития Калининградской области Андрей Толмачев сообщил, что работы по реконструкции «Дома пожарных» на Литовском валу в Калининграде пока идут по графику: «В нашем плане, что 2024-2025 годы — это, соответственно, активная фаза стройки и уже ввод в эксплуатацию этого объекта».

Крышу на «Доме пожарных» начали разбирать в октябре 2023 года. Разрешение на реконструкцию здания инвестор получил в марте этого года, оно действует до 14 февраля 2026 года.

Проект был одобрен областным градостроительным советом в августе 2021 года. В соответствии с ним часть помещений здания займут «лофт-офисы», первые этажи отдадут под торговлю и общепит. Для прохода пешеходов вдоль Московского проспекта архитекторы спроектировали галерею.

Здание «Дома пожарных» решили передать Корпорации развития области в 2018 году. Земельный участок под ним в конце августа 2019 года получила в аренду на 12 лет компания «Сегмент-Регион».

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