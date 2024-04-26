Открытие детсада на Благовещенской отложили на июль


Открытие детского сада на улице Благовещенской в Калининграде намечено на июль этого года. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщила в Telegram глава администрации Калининграда Елена Дятлова. Ранее садик планировалось открыть в первом квартале 2024 года.

Школа на 1150 мест на той же улице готова, по словам Дятловой, на 20%: залит фундамент, строится «коробка», прокладываются инженерные сети. «А садик на соседнем земельном участке, который рассчитан на 350 малышей, уже почти готов их принять, примерно в июле торжественно его откроем», — написала глава администрации.

Также она отметила, что новый корпус школы № 46 на улице Летней, рассчитанный на 600 мест, построен на 75%. Сейчас завершается отделка помещений, идёт монтаж и наладка инженерных сетей. Здание должно открыться к 1 сентября этого года.

В конце марта прошлого года глава администрации Калининграда Елена Дятлова сообщала, что власти заключают контракт на строительство детсада с компанией «Лидер». Стоимость строительства составила 458,8 млн рублей, при этом предельная стоимость работ оценивалась в 529,1 млн рублей. Детсад планировали ввести в эксплуатацию в первом квартале 2024 года.

Фото из телеграм-канала Елены Дятловой

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