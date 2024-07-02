В Калининграде ввели в эксплуатацию новый детский сад по ул. Благовещенской

Министерство градостроительной политики Калининградской области выдало разрешение на ввод эксплуатацию детского сада по ул. Благовещенской, отмечается в официальном реестре на сайте министерства.



Власти разрешили ввести в эксплуатацию два здания детского дошкольного учреждения. Документ выдан 26 июня. Ранее садик планировалось открыть в первом квартале 2024 года. Однако в апреле глава администрации Калининграда Елена Дятлова сообщила, что сроки ввода в эксплуатацию открываются на июль.

Контракт на строительство детсада в марте прошлого года получила компания «Лидер». Стоимость строительства составила 458,8 млн рублей, учреждение рассчитано на 350 мест. Изначально детсад планировали ввести в эксплуатацию в первом квартале 2024 года.

Улица Благовещенская располагается около бульвара Снегова в районе Суздальского парка. В этом месте также возводится новая школа на 1500 мест.



