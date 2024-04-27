Погода в Калининграде 27 апреля

Днем в субботу, 27 апреля, в Калининградской области ожидается облачная с прояснения погода, небольшой кратковременный дождь. По сведениям Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +18°C. Ветер южный, 3 метра в секунду, атмосферное давление — 761 мм рт. столба.



В приморских муниципалитетах также ожидается теплая погода. По данным синоптиков, в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске ожидается +17°C. В Славске, Советске, Краснознаменске, Черняховске, Озерске и Гусеве воздух прогреется до +20°C.

Согласно прогнозу «Нового Калининграда», утром ожидается +13°C, днем +17,5°C, вечером +13°C. Утром пасмурно, днем кратковременный дождь, вечером солнечно. Влажность 41%, температура воды 5,8°С.

По данным телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», в субботу ночью ожидается +4...+7°С, днем по области воздух прогреется до +15...+18°С, по-прежнему переменная облачность и в дневные часы не исключены локальные кратковременные заряды дождя. Ветер преимущественно южный, 3-5 м/с

Согласно оперативному прогнозу областного управления МЧС, неблагоприятных и опасных метеорологических явлений в пятницу в регионе не прогнозируется. Высота волн у побережья Калининградской области — 0,5 метра.