РакФонд организовал бесплатную Школу научных исследований для молодых онкологов

Некоммерческая организация РакФонд приглашает калининградских врачей в «Школу научных исследований для молодых онкологов». Как сообщили в РакФонде, прием заявок стартует после 1 мая.



«В „Школе“ пройдет интенсивное обучение основам подготовки протоколов собственных исследований, организации и проведения самих исследований от дизайна и построения гипотезы до обработки данных и публикации результатов работы, — пояснили в организации. — Обучение в „Школе“ бесплатное, партнер „Школы“ — Российское общество клинической онкологии (RUSSCO)». Очный курс стартует 4 сентября в Москве. В течение четырех дней не менее 20 молодых ученых под руководством ведущих экспертов в онкологии смогут подготовить и доработать протокол собственного исследования, на выходе получив готовый инструмент для его инициации и проведения.

Принять участие в «Школе» могут ученые-онкологи в возрасте до 45 лет, ведущие или планирующие научные исследования в области онкологии. Заявить об участии можно на сайте rakfond-shkola.ru.

Ранее на заседании комитета по соцполитике Заксобрания министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко сообщил, что онкологическая служба в регионе была «очень плотно перезагружена». «Мы видим рост заболеваемости [онкологией], это хороший признак, — отметил Кравченко. — Это не говорит о том, что что-то стало плохо в Калининградской области, люди стали болеть раком. Это говорит о своевременной выявляемости. 52−53% пациентов из года в год выявляется на ранних стадиях, это говорит о том, что система настроена на выявление и на лечение этих пациентов».