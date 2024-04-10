Минздрав рассчитывает на лицензирование поликлиники онкоцентра «максимум к маю»

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Министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко рассчитывает, что лицензирование поликлиники онкологического центра завершится в ближайшее время. Об этом министр сказал на заседании комитета по соцполитике Законодательного собрания региона в среду.

«У нас с вами сейчас лицензируется онкологический центр. Я очень надеюсь, что поликлинику мы лицензируем до конца этого месяца, ну максимум в мае, стационар чуть больше. Там есть юридические определенные моменты, которые мы должны соблюдать», — сказал министр.

Министр также отметил хорошую работу онкослужбы региона. По его словам, рост заболеваемости онкологией в регионе — это хороший признак, говорящий о своевременной выявляемости заболевания. «У нас 52−53% пациентов из года в год выявляется на ранних стадиях. Это говорит о том, что система настроена на выявление и на лечение этих пациентов, — отметил министр. — У нас растет число лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, это тоже очень хороший признак для нас. [...] Число людей, умирающих в течение года после выявления онкологических заболеваний, уменьшается очень значимо».

По его словам, в течение года после выявления онкозаболевания сегодня умирает 17% пациентов. Число людей, живущих пять лет и более после выявления диагноза, стремится к 60%. «И мы этой работой очень целенаправленно и серьезно занимаемся. Огромный комплекс мероприятий лежит, который позволяет этих результатов добиваться», — отметил министр.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что процесс лицензирования медучреждения в настоящее время продолжается, региональные власти рассматривают возможность вводить работу онкоцентра по частям.

В январе 2024 года власти объявили, что госкорпорация Росатом выдала документы на ввод в эксплуатацию онкоцентра. Губернатор заверял, что первых пациентов онкологический центр примет в апреле. Точную дату его открытия в областном правительстве пока не называют.

Строительство объекта началось в 2018 году, сроки его сдачи многократно переносили. За все время возведения онкоцентра подрядчику насчитали неустойку почти на полмиллиарда рублей.

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