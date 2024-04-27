С 1 мая из Калининграда запускаются регулярные авиарейсы в Пермь

С 1 мая авиакомпания Nordwind запускает прямые регулярные рейсы по Калининград — Пермь. Об этом сообщается на официальном сайте авиаперевозчика.

«Весной полетная программа авиакомпании Nordwind дополнится прямыми регулярными рейсами по маршруту Пермь — Калининград и в обратном направлении», — говорится в сообщении на сайте. Рейсы будут выполняться с 1 мая на воздушных судах Boeing 737-800 с компоновкой 189 пассажирских мест два раза в неделю. Из Калининграда по средам и воскресеньям, из Перми — по понедельникам и четвергам.