КЖД сообщила о запуске шести дополнительных поездов Калининград — Зеленоградск

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В связи с благоприятным прогнозом погоды 28, 29 и 30 апреля будут курсировать шесть дополнительных пригородных поездов в сообщении Калининград — Зеленоградск. Об этом сообщила пресс-служба КЖД.

С Южного вокзала дополнительные «Ласточки» будут отправляться в 9:38, 15:14 и 21:00. Из Зеленоградска — в 10:30, 16:33 и 21:55. В пути следования предусмотрены остановки на Северном вокзале и станции Кутузово-Новое.

Всю актуальную информацию о расписании движения поездов пригородног сообщения можно будет узнать на информационных стендах станций и остановочных пунктов, официальном сайте АО «КППК», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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