Погода в Калининграде 28 апреля

Днем в воскресенье, 28 апреля, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. По сведениям Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +21-22°C. Ветер северо-западный, 4 метра в секунду, атмосферное давление — 765 мм рт. столба.



В приморских муниципалитетах также ожидается теплая погода. По данным синоптиков, в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске ожидается +20°C. В Славске, Советске, Краснознаменске, Черняховске, Озерске и Гусеве воздух прогреется до +22°C.

Согласно прогнозу «Нового Калининграда», утром ожидается +16°C, днем +21,6°C, вечером +17°C. Утром облачно с прояснениями, днем ясно, вечером облачно. Влажность 74%, температура воды 7°С.

По данным телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», дожди в воскресенье маловероятны, существенных осадков не ожидается. При этом продолжится потепление - днем температура в Калининраде и области впервые с 10 апреля поднимется до +19...+22°С.



Согласно оперативному прогнозу областного управления МЧС, неблагоприятных и опасных метеорологических явлений в воскресенье в регионе не прогнозируется. Высота волн у побережья Калининградской области — 0,5 метра.