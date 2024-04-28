Госэкспертиза одобрила проект берегоукрепления в Светлогорске

Госэкспертиза одобрила проект берегоукрепления в Светлогорске
Фото со страницы «ВКонтакте» «Балтберегозащиты»
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Госэкспертиза выдала положительное заключение по проекту строительства берегоукрепительных сооружений в Светлогорске. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщила «Балтберегозащита».

«Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации на строительство противооползневых сооружений в районе Гаузупского ручья в Светлогорске.
На оползнеопасных склонах между спуском с ул. Московской и ручьём планируется выполнить противооползневую защиту на площади 28,9 тыс. квадратных метров. Кроме того, в основании абразионных склонов на данном участке построим 565 метров новых берегозащитных сооружений», — говорится в сообщении.


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