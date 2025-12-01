На противооползневые сооружения в районе Гаузупского ручья выделяют 1,45 млрд

На строительство противооползневых сооружений в районе Гаузупского ручья в Светлогорске выделяют порядка 1,5 млрд рублей. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

К поиску подрядчика готовится ГБУ «Балтберегозащита». Полный объём финансового обеспечения — 1 449 989 048 рублей. Финансирование рассчитано на два года. 930,9 млн планируют освоить в 2026 году, ещё 519 млн — в 2027-м. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

В мае 2023 года на строительство противооползневых сооружений в районе Гаузупского ручья было выделено 519,8 млн рублей. Работы должны были начаться в 2025, а завершиться — в 2026 году. Победителем торгов на разработку проектной документации изначально было признано калининградское ООО «КДС-монтаж», снизившее максимальную стоимость работ с 14 до 6 млн рублей, однако подрядчик позже был признан уклонившимся от заключения контракта. В итоге был выбран другой исполнитель — ООО «Асгард», предложившее цену 8,6 млн рублей. Согласно акту обследования берега, он подвержен «абразионно-обвальным процессам, которые приводят в разрушению берегового откоса», высота разрушений — 32-40 метров. В ноябре 2023 года проект строительства противооползневых сооружений в районе Гаузупского ручья в Светлогорске был одобрен историко-художественной экспертизой. Госэкспертиза выдала положительное заключение в апреле 2024 года.

«На оползнеопасных склонах между спуском с ул. Московской и ручьём планируется выполнить противооползневую защиту на площади 28,9 тыс. кв. м. Кроме того, в основании абразионных склонов на данном участке построим 565 метров новых берегозащитных сооружений», — сообщали ранее в «Балтберегозащите».