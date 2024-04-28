Жители Приморья жалуются на нарушения со стороны большегрузов (фото)

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Жители Приморья жалуются на водителей большегрузов, которые в нарушение ПДД регулярно проезжают через территорию поселка, создавая угрозу безопасности людей. Об этом сообщил «Новому Калининграду» приморец Сергей Т.

Он отметил, что направлял запросы в ГИБДД, и из полученных ответов выяснилось, что в ведомстве в курсе происходящего и знают о нарушениях со стороны большегрузов. «Согласно письменному ответу за подписью начальника Госавтоинспекции МО МВД России „Светлогорский“ И.В.Пилипенко, его подчинёнными сотрудниками подтверждён факт движения большегрузных транспортных средств через жилую зону посёлка Приморье под зону действия дорожного знака 3.4 „Движение грузовых автомобилей запрещено с указанием массы 10т.“. <...>В настоящее время большегрузный транспорт продолжает съезжать с трассы A192, поворачивает на ул. Артиллерийскую и, игнорируя установленный запрещающий знак, незаконно двигается транзитом через п. Приморье по ул. Артиллерийской и Флотской, на которые наложено ограничение», — сообщил местный житель.

«Новый Калининград» направил запрос в региональное УМВД с просьбой прокомментировать ситуацию.

Фото и сканы документов предоставлены Сергеем Т.

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