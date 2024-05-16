Запрет не для всех: УМВД ответило на жалобы жителей Приморья на фуры

В региональном УМВД ответили на запрос «Нового Калининграда» по поводу обращения жителя Приморья, пожаловавшегося на движение большегрузов через поселок, несмотря на наличие запрещающего знака. Из письма полиции следует, что запрет на проезд распространяется не на все грузовики.

Как пояснили в УМВД, дорожный знак 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено», установленный в районе поселка Приморье, «не запрещает движение грузовых автомобилей без прицепа с разрешенной максимальной массой не более 26 тонн, которые обслуживают предприятие, находящееся в обозначенной зоне». Поскольку в Приморье ведется строительство объекта федерального значения (детского центра в Филинской бухте — прим. «Нового Калининграда»), «проезд большегрузных транспортных средств, осуществляющих строительство данного объекта, дорожным знаком 3.4 не запрещается», подчеркивают в УМВД.

В то же время в ответе полиции уточняется, что «с целью недопущения нарушений ПДД водителями грузовых автомобилей, не являющихся обслуживающим транспортом для строительства федерального объекта, сотрудниками ГИБДД осуществляется патрулирование данного участка местности».

Напомним, ранее в редакцию «Нового Калининграда» обратился житель Приморья, который сообщил, что водители большегрузов в нарушение запрещающего знака регулярно проезжают через территорию поселка, создавая угрозу безопасности людей. При этом приморец отмечал, что в ГИБДД знают о проблеме, но ничего не делают для ее разрешения.