Погода в Калининграде 29 апреля

Днем в понедельник, 29 апреля, в Калининградской области ожидается облачная и жаркая погода. По данным Гидрометцентра России, температура в понедельник поднимется до +24°C, осадков не ожидается. Ветер южный, 3 метра в секунду.



Калининградский ЦГМС дает схожий прогноз и уточняет, что температура воздуха на побережье будет ниже — около +20°C. На остальной территории региона будет теплее, до +24°C.

Согласно прогнозу «Нового Калининграда», утром ожидается +19°C, днем +24,5°C, к вечеру +20°C. Давление: 766 мм., влажность: 64%, температура воды — 7,8°. Сильного ветра и осадков не ожидается.