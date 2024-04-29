Погода в Калининграде 29 апреля

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Днем в понедельник, 29 апреля, в Калининградской области ожидается облачная и жаркая погода. По данным Гидрометцентра России, температура в понедельник поднимется до +24°C, осадков не ожидается. Ветер южный, 3 метра в секунду.

Калининградский ЦГМС дает схожий прогноз и уточняет, что температура воздуха на побережье будет ниже — около +20°C. На остальной территории региона будет теплее, до +24°C.

Согласно прогнозу «Нового Калининграда», утром ожидается +19°C, днем +24,5°C, к вечеру +20°C. Давление: 766 мм., влажность: 64%, температура воды — 7,8°. Сильного ветра и осадков не ожидается.

По данным паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области», местами в области воздух прогреется до +25°С, во второй половине суток на побережье и западе области похолодает за счет влияния воздушных масс с моря (до +14...+19°С). После полудня по области вероятны локальные кратковременные дожди, не исключены слабые грозы. Ветер преимущественно южный (во второй половине суток на побережье и западе области переменный на западный и северо-западный), 5-9 м/с, порывистый.

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