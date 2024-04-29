Гостиницу на улице Новой в Светлогорске разрешили ввести в эксплуатацию

Компании «СЗ „Стройснаб“» разрешено ввести в эксплуатацию двухэтажную гостиницу на улице Новой в Светлогорске. Соответствующая информация появилась в реестре министерства градостроительной политики региона.



На участке с кадастровым номером 39:17:010050:28 появилось здание общей площадью 223,00 кв.м., хотя изначально выдавалось разрешение на строительство здания площадью 163,3 кв.м.

По сведениям из ЕГРЮЛ, учредителями компании «Стройснаб» выступают Сергей Карамышев и Валерий Шкурко. Основной вид деятельности фирмы — строительство жилых и нежилых зданий.

В августе 2022 года компании «СЗ „Стройснаб“» также выдали разрешение на строительство трех семиэтажных домов на улице Новой в Светлогорске, оно действует до 14 августа 2027 года. Здания появятся на земельном участке с кадастровым номером 39:17:010050:6. В 2021 году для этой территории и еще двух участков (кадастровые номера 39:17:010050:5 и 39:17:010050:11) сняли ограничение по этажности. Ранее земли использовались для несанкционированной свалки твердых бытовых отходов. Как сообщалось, всего на них планируют построить семь семиэтажных домов.