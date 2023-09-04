В Светлогорске разрешили построить три семиэтажных дома

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Региональные власти выдали разрешение на строительство трех семиэтажных домов на улице Новой в Светлогорске. Информация об этом опубликована на сайте областного правительства.

Разрешение выдали калининградскому специализированному застройщику «Стройснаб», оно действует до 14 августа 2027 года. Здания появятся на земельном участке с кадастровым номером 39:17:010050:6. Два года назад для этой территории и еще двух участков (кадастровые номера 39:17:010050:5 и 39:17:010050:11) сняли ограничение по этажности. Ранее земли использовались для несанкционированной свалки твердых бытовых отходов. Как сообщалось, всего на них планируют построить семь семиэтажных домов.

По сведениям из Единого госреестра юрлиц, учредителями СЗ «Стройснаб» выступают в равных долях Валерий Шкурко и Сергей Карамышев. Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий.

В августе 2022 года «Стройснаб» получил разрешение на строительство на улице Новой в Светлогорске двухэтажной гостиницы. Возведение объекта предусмотрено на участке с кадастровым номером 39:17:010050:28.

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