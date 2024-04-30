Погода в Калининграде 30 апреля

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Днем во вторник, 30 апреля, в Калининградской области ожидается теплая погода без осадков. По сведениям Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, воздух прогреется до +24°C.

В приморских муниципалитетах днем будет прохладнее. По данным синоптиков, в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске ожидается +20°C. На востоке области температура не будет отличаться от средней по региону.

Скорость ветра составит в Калининградской области один-три метра в секунду, влажность — 76 процентов, атмосферное давление — 767-769 миллиметров ртутного столба. Согласно прогнозу «Нового Калининграда», в течение дня будет малооблачно, к вечеру температура воздуха снизится до +20°C. В ночь на среду ожидается +11... +12°C, осадков метеорологи не прогнозируют.

Согласно оперативному прогнозу областного управления МЧС, неблагоприятных и опасных метеорологических явлений 30 апреля в регионе не прогнозируется. Видимость в этот день составит три-семь километров. Высота волн у побережья Калининградской области — около метра.

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