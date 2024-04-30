В Калининграде разрешили вырубку деревьев под девятиэтажки за ДС «Янтарный»

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Власти Калининграда разрешили вырубить деревья на участке под строительство двух многоквартирных домов на улице Согласия, за дворцом спорта «Янтарный». Здания возводит специализированный застройщик «Регистр». Порубочный билет опубликован на сайте горадминистрации.

Вырубку разрешили на участке с кадастровым номером 39:15:130710:531 площадью 13 045 квадратных метров, на котором разрешено возведение двух домов. Застройщик планирует снести два дуба, две яблони и березу.

В рамках компенсационного озеленения предполагается высадка пяти кленов на том же земельном участке в срок до 30 октября 2025 года. Кроме того, на территории, свободной от застройки и мощения, должен быть высажен партерный газон.

В 2021 году компания «Регистр» получила разрешения на строительство трех девятиэтажных домов на Сельме на пересечении улиц Согласия и Ивана Сусанина. Общая площадь застройки составит почти 70 тысяч квадратных метров. По сведениям из Единого госреестра юрлиц, в настоящее время единственным акционером фирмы является Юлия Лисицына, гендиректором — Юрий Суханин.

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