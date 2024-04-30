Прокуратура проводит проверку из-за задержки рейса Калининград — Санкт-Петербург

Прокуратура организовала проверку из-за задержки рейса Калининград — Санкт-Петербург. По данным надзорного ведомства, вылет перенесли по технической причине. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.



Согласно данным онлайн-табло аэропорта «Храброво», 30 апреля был задержан рейс, запланированный на 8:15. Вылет задержали более чем на четыре часа — до 12:49. Перевозчик предоставил 52-м пассажирам самолета напитки, отметили в надзорном ведомстве.

Проверку по факту задержки рейса проводит Калининградская транспортная прокуратура. При наличии оснований будут приняты меры реагирования. В частности планируется проверить «все обстоятельства, соблюдение прав пассажиров и необходимых требований безопасности».