Погода в Калининграде 1 мая

Погода в Калининграде 1 мая
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

В Калининградской области 1 мая ожидается теплая и солнечная погода без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, максимальная температура воздуха днем в Калининграде достигнет +25°C, а ночью столбик термометра опустится до +9°С. Ветер юго-восточный, около 4 м/с. Атмосферное давление чуть выше нормы — 763 мм ртутного столба.

В приморских муниципалитетах — Зеленоградске, Пионерском, Балтийске — днем также будет тепло, но на градус меньше (+24°C), зато ночью на побережье прогноз наиболее благоприятный по региону, до +13°C. На севере и востоке региона днем ожидается +25°C, а ночью +8-9°C. Дождей синоптики не обещают ни в одном из муниципалитетов.

По данным прогноза «Нового Калининграда» (данные предоставлены Gismeteo), в Калининграде днем будет около +24°C, солнечно и без дождей. Ветер ожидается практически неощутимый (1 м/с). Ночью синоптики обещают около +11°C. Ветер будет меняться с восточного на юго-восточный. Влажность — 70%.

Эксперты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» предупреждают аллергиков, что в регионе продолжается обильное цветение, а низкая влажность воздуха способствует распространению ивового пуха. Администраторы паблика отмечают, что на полях начинает цвести рапс, и вегетация сильно опережает привычный график.

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