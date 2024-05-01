Калининградцев предупредили о «высокой вероятности похолодания»

Вслед за потеплением в Калининградскую область могут прийти холода. Причем, уже на следующей неделе. Об этом предупреждают эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области»



«Сейчас фактически установилась летняя погода: среднесуточная температура превышает отметку в +15°С, дневные температуры достигают +25°С, что примерно на 6-9°С выше климатической нормы! Подобный температурный режим сохранится вплоть до конца этой недели благодаря устойчивой синоптической обстановке, — сообщают администраторы метеопаблика. — Дневные температуры будут находиться в промежутке от +20 до +25°С (на выходные чуть похолодает)».

Однако далее «в синоптической обстановке произойдут изменения»: «Прогнозируется усиление ядра антициклона над Скандинавией, на периферии которого к нам устремятся более холодные воздушные массы из северных широт. Похолодание, предварительно, станет ощутимым уже с понедельника, однако сейчас модели сильно „расходятся“ в данных. Так, некоторые (ECMWF) прогнозируют понижение температурного фона до комфортных +15...+20°С вплоть до середины следующей недели, а у модели GFS все гораздо серьезнее — до +10...+15°С в дневные часы с вероятностью ночных заморозков к середине следующей недели!»

К чему стоит готовиться, станет известно лишь через несколько дней. Однако уже сейчас стоит ожидать, что в регионе в начале следующей недлели похолодает минимум на 4-7°С в дневные часы. «При этом дальнейшие заморозки (в особенности на почве) не стоит исключать ввиду преобладания антициклона с ночным выхолаживанием», — добавляют синоптики.

Что касается осадков, то в течение недели будет довольно сухо, однако уже на эти выходные вероятны локальные дожди с грозами.