«Коммерсант»: флаг РФ хотят сделать обязательным для автомобильных знаков

Все государственные регистрационные знаки, которые выдаются при постановке автомобилей на учет, будут содержать значок российского флага. Об этом сообщает «Коммерсант».



Как отмечает издание, сейчас триколор необязателен, но депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил МВД ужесточить правила. Полиция подготовила проект изменений в соответствующий ГОСТ, он обсуждается в техническом комитете при Росстандарте «Безопасность дорожного движения». Исключение планируют сделать для красных номеров машин дипкорпуса. Предполагается, что для таких транспортных средств значок будет факультативным.

Получить пластину без символа РФ автовладельцы могут в случае ее изготовления в «специализированной организации» после выдачи Госавтоинспекцией сочетания букв и цифр. В частной фирме водитель вправе выбрать номер с флагом или без, в то время как при получении в ГИБДД госзнаки всегда выдаются с флагом.

Как пояснил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, пластины без российского символа часто заказывают граждане, выезжающие на своих машинах за рубеж. «Они опасаются, что из-за номера с флагом РФ на них нападут антироссийские вандалы. Такие случаи уже были. А некоторые водители хотят номер без триколора из идейных соображений», — приводит его слова «Коммерсант».

Издание отмечает, что автомобилистов, которые ранее получили номера без триколора, поправки не коснутся. Александр Хинштейн заверил, что предложенная им норма не будет иметь обратной силы.