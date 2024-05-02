«Янтарь-холл» заказывает «Лебединое озеро» на День народного единства

«Янтарь-холл» заказал балет «Лебединое озеро» на День народного единства. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Театр провёл закупку у единственного подрядчика, который не указывается. Согласно проекту контракта, исполнитель в качестве агента за 1,5 млн рублей должен организовать выступление Московского областного государственного академического театра балета «Русский балет» под руководством народного артиста Советского Союза Вячеслава Гордеева. Длительность мероприятия составит 2 часа 20 минут с антрактом (0+).

В 2023 году во время ноябрьских праздничных выходных в «Янтарь-холле» выступали певец Алексей Глызин и коллектив областного симфонического оркестра. Инструменталисты исполнили саундтреки из фильмов, культовых видеоигр и сериалов.