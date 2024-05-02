Житель Светлогорска оплатил 130 штрафов ГИБДД, чтобы не лишиться автомобиля

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Приставы вынудили жителя Светлогорска погасить крупный долг по штрафам от ГИБДД. Об этом сообщила пресс-служба УФССП.

Мужчина задолжал 113 тысяч рублей по 130 административным штрафам, назначенным за нарушение правил дорожного движения. При этом он уклонялся от выплат и скрывал имущество, на которое можно было бы обратить взыскание. Тем не менее судебным приставам удалось разыскать его «Мерседес Бенц» 2006 г.в., транспортное средство было арестовано.

По закону владельцу полагалось десять дней на погашение задолженности, прежде чем начнется процедура оценки имущества и передачи его на торги. Автомобилист уложился в этот срок и перечислил сумму долга на депозитный счет отделения. Дополнительно пришлось оплатить исполнительский сбор 107 тысяч рублей, назначенный в качестве штрафной санкции за неисполнение требований добровольно. Денежные средства поступят в консолидированный бюджет государства. Арест с имущества снят, автомобиль возвращен владельцу.

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