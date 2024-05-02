Власти Пионерского обследуют дамбу на Шанхайском озере за 3 млн рублей

Власти Пионерского собираются обследовать дамбу на предмет вероятного вреда Шанхайскому озеру и её технического состояния. Аукцион по выбору подрядчика размещён на портале госзакупок.

Исполнителю работ предстоит измерить параметры дамбы, изучить её прогиб и прочность, остаточную толщину металлических конструкций, промер глубины водоёма, химический анализ воды, провести обследование подводной части, обмерные работы самой дамбы, а также рассчитать в денежном размере социальный и экологический ущерб от состояния гидротехнического сооружения. Сама конструкция расположена на западном берегу Шанхайского озера в южной части города и отделяет водоём от реки Чистая. На её обследование власти муниципалитета выделили свыше 3,1 млн рублей. Согласно техзаданию, на работы по оценке состояния дамбы и её ущерба отводят 90 дней с момента подписания контракта. Подрядчика определят 14 мая.

«Дамба там старенькая, немецкая ещё, пришло время эту дамбу в порядок привести. Прежде чем планировать работы, соответственно, нужно провести обследование для того, чтобы сформировать правильное техзадание, обеспечить и спланировать перечень инженерных мероприятий», — рассказал «Новому Калининграду» глава администрации Пионерского Леонид Шибаев.

Он подчеркнул, что дамба имеет и социальное значение — по ней проходит грунтовая дорога. «Плюс ко всему — это тот подпор, который всю воду держит. Если что случится, соответственно, озеро уйдёт в реку Чистая, чего не хотелось бы», — добавил Шибаев.