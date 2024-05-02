Проект жилого дома на месте виллы по ул. Нарвской прошел экспертизу

Проект жилого дома на месте виллы по ул. Нарвской прошел экспертизу
Фото: скриншот «Яндекс. Карт»
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Государственная экспертиза одобрила проект жилого дома на месте виллы на улице Нарвской. Об этом свидетельствуют данные из единого государственного реестра заключений в четверг, 2 мая.

Многоэтажный жилой дом планируется на земельном участке с кадастровым номером 39:15:131412:482 возле ЖК «Нарвский премиум». Строительством займётся калининградское ООО «СК „Союз“». Его директором является Виктор Михно, учредителем — Сергей Козырьков, следует из выписки ЕГРЮЛ.

В конце апреля «Руград» сообщил о сносе виллы немецкой постройки на улице Нарвской, 103. Согласно порталу, на данный момент территория полностью расчищена от деревьев и кирпичей. Собственником этого участка, по сообщению «Руграда», является строительная компания «Союз». Земля находится в ипотеке с 2022 года.

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