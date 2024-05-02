Проект жилого дома на месте виллы по ул. Нарвской прошел экспертизу

Государственная экспертиза одобрила проект жилого дома на месте виллы на улице Нарвской. Об этом свидетельствуют данные из единого государственного реестра заключений в четверг, 2 мая.
Многоэтажный жилой дом планируется на земельном участке с кадастровым номером 39:15:131412:482 возле ЖК «Нарвский премиум». Строительством займётся калининградское ООО «СК „Союз“». Его директором является Виктор Михно, учредителем — Сергей Козырьков, следует из выписки ЕГРЮЛ.В конце апреля «Руград» сообщил о сносе виллы немецкой постройки на улице Нарвской, 103. Согласно порталу, на данный момент территория полностью расчищена от деревьев и кирпичей. Собственником этого участка, по сообщению «Руграда», является строительная компания «Союз». Земля находится в ипотеке с 2022 года.