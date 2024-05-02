Власти Киргизии рекомендовали своим гражданам не ездить в Россию

Власти Киргизии рекомендовали своим гражданам не ездить в Россию
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Международные отношения

Власти Киргизии рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок в Россию. Связано это с усилением контроля на границе со стороны РФ. С соответствующим заявлением в четверг, 2 мая, выступил МИД страны. Оно опубликовано на сайте министерства.

Ведомство отмечает, что рекомендация связана с массовыми отказами во въезде в Россию гражданам Киргизии. «Министерство вновь рекомендует согражданам, не имеющим веских оснований для выезда в Российскую Федерацию, временно воздержаться от поездки на её территорию до снятия ранее введённых дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через государственную границу, а при необходимости выезда заблаговременно проверить наличие ограничений на въезд в Российскую Федерацию», — говорится в заявлении властей Киргизской Республики.

В конце апреля с подобным обращением выступило МИД Таджикистана. Ведомство рекомендовало временно воздержаться от посещения России «на всех видах транспорта без острой необходимости». Заявление также опубликовано на сайте министерства иностранных дел Таджикистана.

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