Власти Киргизии рекомендовали своим гражданам не ездить в Россию

Власти Киргизии рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок в Россию. Связано это с усилением контроля на границе со стороны РФ. С соответствующим заявлением в четверг, 2 мая, выступил МИД страны. Оно опубликовано на сайте министерства.

Ведомство отмечает, что рекомендация связана с массовыми отказами во въезде в Россию гражданам Киргизии. «Министерство вновь рекомендует согражданам, не имеющим веских оснований для выезда в Российскую Федерацию, временно воздержаться от поездки на её территорию до снятия ранее введённых дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через государственную границу, а при необходимости выезда заблаговременно проверить наличие ограничений на въезд в Российскую Федерацию», — говорится в заявлении властей Киргизской Республики.