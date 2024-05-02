Горвласти выделяют 27,5 млн рублей на ремонт ул. Пехотной в Калининграде

Власти Калининграда анонсировали конкурс по выбору подрядчика, который выполнит ремонт ул. Пехотной. Соответствующая информация размещена на сайте областного центра торгов.

Заказчиком выступает МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт». Максимальный объем финансирования работ — 27 млн 585 тыс. 678 рублей. Ремонт должен быть выполнен до конца этого года.

Напомним, в начале апреля глава администрации Калининграда Елена Дятлова рассказала, на какие улицы горвласти решили распределить почти 800 млн рублей, выделенных на текущее содержание дорог. В их числе оказалась и улица Пехотная.