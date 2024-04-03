Дятлова назвала улицы, которые отремонтируют в этом году на 800 млн рублей

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова рассказала, на какие улицы горвласти решили распределить почти 800 млн рублей, выделенных на текущее содержание дорог.
В список, опубликованный Дятловой, вошли улицы:
Артиллерийская;
пр-т Ленинский;
пр-т Советский;
пр-т Победы;
Карла Маркса ( от Димитрова до Кирова и от Леонова до Красной);
Парковая аллея (от ул. Молодежная до ул. Тельмана);
Гайдара;
Савенко;
Железнодорожная;
Летняя;
Коммунистическая;
Новгородская;
Ижорская;
Челюскинская;
Брамса;
Гаражная;
Бассейная (от пр-та Победы до Катина);
Энгельса;
Молодежная;
Стрелковая (от Лесной до Озерной);
Красносельская;
Пехотная;
Чкалова (от Мира до Спортивной);
Репина;
Гостиная;
Юношеская;
Судостроительная (от Киевской до Коммунистической);
Пугачева;
Киевская;
Менделеева;
Яналова (от Комсомольской до Родителева);
Димитрова;
Согласия;
Озерова;
Богатырская;
Лужская;
Магнитогорская, а также микрорайон Прегольский.
«Напомню, что столь внушительную сумму на эти цели нам удалось консолидировать в том числе благодаря средствам из резервного фонда и помощи областного правительства», — пояснила глава, уточнив, что текущий ремонт предполагает лишь «приведение в нормативное состояние отдельных повреждённых участков».
В пресс-службе мэрии «Новому Калининграду» добавили, что в упомянутые главой 800 млн рублей 375 млн было заложено изначально, 200 выделили из резервного фонда, а остальные — это перераспределение дорожных правительственных денег.
Ранее в мэрии сообщали, что горвласти на тот же текущий ремонт получили миллиард рублей (в правительстве его называли миллиардом «столичные функции»). В пресс-службе уточнили, что эти деньги приготовлены на 2025 год.