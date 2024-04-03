Дятлова назвала улицы, которые отремонтируют в этом году на 800 млн рублей

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова рассказала, на какие улицы горвласти решили распределить почти 800 млн рублей, выделенных на текущее содержание дорог.



В список, опубликованный Дятловой, вошли улицы:

Артиллерийская;

пр-т Ленинский;

пр-т Советский;

пр-т Победы;

Карла Маркса ( от Димитрова до Кирова и от Леонова до Красной);

Парковая аллея (от ул. Молодежная до ул. Тельмана);

Гайдара;

Савенко;

Железнодорожная;

Летняя;

Коммунистическая;

Новгородская;

Ижорская;

Челюскинская;

Брамса;

Гаражная;

Бассейная (от пр-та Победы до Катина);

Энгельса;

Молодежная;

Стрелковая (от Лесной до Озерной);

Красносельская;

Пехотная;

Чкалова (от Мира до Спортивной);

Репина;

Гостиная;

Юношеская;

Судостроительная (от Киевской до Коммунистической);

Пугачева;

Киевская;

Менделеева;

Яналова (от Комсомольской до Родителева);

Димитрова;

Согласия;

Озерова;

Богатырская;

Лужская;

Магнитогорская, а также микрорайон Прегольский.

«Напомню, что столь внушительную сумму на эти цели нам удалось консолидировать в том числе благодаря средствам из резервного фонда и помощи областного правительства», — пояснила глава, уточнив, что текущий ремонт предполагает лишь «приведение в нормативное состояние отдельных повреждённых участков».

В пресс-службе мэрии «Новому Калининграду» добавили, что в упомянутые главой 800 млн рублей 375 млн было заложено изначально, 200 выделили из резервного фонда, а остальные — это перераспределение дорожных правительственных денег.

Ранее в мэрии сообщали, что горвласти на тот же текущий ремонт получили миллиард рублей (в правительстве его называли миллиардом «столичные функции»). В пресс-службе уточнили, что эти деньги приготовлены на 2025 год.