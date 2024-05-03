Погода в Калининграде 3 мая

В пятницу, 3 мая, в Калининградской области ожидается теплая погода без осадков. По данным Гидрометцентра России, максимальная температура днем составит +24°C. Ночью столбик термометра опустится до +11°C. Ветер юго-восточный, 3 м/с. Атмосферное давление — 760 мм рт. ст.

Согласно прогнозу Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в областном центре воздух прогреется до +24°C, на востоке региона — до +25°C, в приморских городах — до +23°C.

Прогноз «Нового Калининграда» (данные предоставлены Gismeteo) утверждает, что утром температура воздуха достигнет +12,6°C, днем +23,5°C, к вечеру столбик термометра опустится до +19°C. Температура воды составит 9,4°C.

Эксперты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» отмечают, что возможны несущественные локальные осадки. «Над регионом переменная облачность среднего и верхнего яруса, больше всего прояснений на востоке и севере области, также по области наблюдаются несущественные локальные осадки», — отмечают они.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter