Погода в Калининграде 3 мая

В пятницу, 3 мая, в Калининградской области ожидается теплая погода без осадков. По данным Гидрометцентра России, максимальная температура днем составит +24°C. Ночью столбик термометра опустится до +11°C. Ветер юго-восточный, 3 м/с. Атмосферное давление — 760 мм рт. ст.

Согласно прогнозу Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в областном центре воздух прогреется до +24°C, на востоке региона — до +25°C, в приморских городах — до +23°C.

Прогноз «Нового Калининграда» (данные предоставлены Gismeteo) утверждает, что утром температура воздуха достигнет +12,6°C, днем +23,5°C, к вечеру столбик термометра опустится до +19°C. Температура воды составит 9,4°C.