Минобороны РФ не удалось взыскать с завода «Янтарь» 840 млн рублей

Арбитражный суд Москвы отказал Министерству обороны РФ во взыскании неустойки на сумму более 840,8 млн рублей с Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь». Ее хотели получить из-за затянувшегося ремонта сторожевого корабля проекта 11540 «Неустрашимый». Решение суда опубликовано на портале «Электронное правосудие», сообщает портал Portnews.



В материалах суда отмечается, что по контракту между военным ведомством и ПСЗ «Янтарь» от декабря 2015 года ремонт корабля необходимо было завершить до декабря 2021 года. Ориентировочная стоимость контракта составляет более 4,5 млрд рублей.

В суде истец заявил, что в августе 2023 года судоремонтные работы не выполнены до конца, а просрочка составляет 623 дня. Представители завода «Янтарь» отметили, что с учетом необходимого технологического цикла для ремонта необходимы 2192 дня, а Минобороны утвердило уточненную ведомость ремонтных работ с просрочкой в 1233 дня в апреле 2019 года. Однако из-за возникновения дополнительных работ ведомость снова обновили в 2022 году с просрочкой в 2586 дней.

«Истец допустил существенную просрочку по исполнению встречных обязательств, без надлежащего исполнения которых АО «ПСЗ „Янтарь“ не могло своевременно выполнить ремонт по техническому состоянию с продлением межремонтных сроков СКР „Неустрашимый“ в рамках контракта»

В решении арбитражного суда говорится, что заказчик поздно определил объем ремонтных работ и предоставил соответствующую ведомость, а также несвоевременно передал изделия, требующие ремонта. «У истца, допустившего просрочку исполнения встречных обязательств в 2586 дней, отсутствуют законные основания для начисления неустойки АО «ПСЗ „Янтарь“, допустившему просрочку выполнения работ по вине Заказчика в 501 день», — отмечается в решении арбитража.

«Неустрашимый» — головной корабль проекта 11540. Построен на заводе «Янтарь» в 1990 году. С 1991 года входит в состав Балтийского флота. По данным Portnews, акт по приемке «Неустрашимого» после завершения планового ремонта и модернизации утвердили в апреле 2023 года.